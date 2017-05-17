Крымские власти заявляют о недостатке туристов

Подконтрольный Кремлю министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий заявляет о недостатке туристов на полуострове. Причиной Стрельбицкий 16 мая на пресс-конференции в Симферополе назвал непогоду, сообщает «Крыминформ».

«Я не припомню, чтобы в мае была такая погода. Конечно, это вносит свои коррективы, поскольку люди едут, прежде всего, на крымское солнце, на море, едут купаться. В конце апреля, в мае мы уже видели людей, которые купались, но, к сожалению, погода внесла свои коррективы. Увидим по количеству туристов, которые прибывают в Крым, разницу между 2016 и 2017 годом на этот период. Вот это будут наши потери», – сказал Стрельбицкий.

Ранее подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что прогнозирует в 2017 году приезд в Крым около 6 млн туристов.

Экс-министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев заявил, что туропоток в Крым в 2017-ом году не превысит прошлогоднего уровня – 1,6 млн человек.

В этом году открытие курортного сезона прошло во всех городах аннексированного Крыма и носило название «Екатерининская миля». Это мероприятие приурочено к 230-летию с момента первого путешествия российской императрицы Екатерины в Крым.