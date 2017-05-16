В МИД России новые санкции Киева назвали «проявлением цензуры»

В Министерстве иностранных дел России назвали «проявлением цензуры» введение в Украине обновленных санкций против российских компаний и лиц.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии российскому изданию «Коммерсант» заявила, что такой шаг Киева является «проявлением цензуры по политическим мотивам».

«Киевский режим использует различные методы воздействия на своих граждан от запрета музыки и литературы до военной агрессии против своего народа», – добавила Захарова.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не разработал мер, однако «не забывает о принципе взаимности».

«Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию и, конечно, не забываем о принципе взаимности ... Пока не готов вам сказать (какие шаги делать Москва в ответ – ред.). В Украине не так много каких-то мощных информационных ресурсов, которые пользуются популярностью в русскоязычном пространстве», – цитирует представителя Владимира Путина российское государственное агентство ТАСС.

В Кремле также назвали введенные Киевом санкции против российских юридических и физических лиц «недружественным и недальновидным» шагом, что нарушает права украинцев на получение информации.

16 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее применение новых санкций против российских физических и юридических лиц.

В списке 468 юридических лиц – в частности, сервисы «Яндекс», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», сайты Mail.Ru Group, антивирусные компании «Лаборатория Касперского» и DrWeb. Экономические санкции также вводятся против крупнейших российских телекомпаний «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «НТВ-Плюс», «Звезда», ТНТ, РЕН, ОТР.

Согласно указу, интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам.

Впервые Украина ввела ограничения по России в сентябре 2015 года. Это сделали в ответ на аннексию Крыма и вооруженную поддержку сепаратистов на Донбассе.