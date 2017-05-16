«Укртелеком» уже начал выполнять решение о блокировании ряда российских сайтов

В компании «Укртелеком» заявляют, что уже начали выполнять решение СНБО о блокировании доступа к ряду российских интернет-ресурсов. Об этом в комментарии Радiо Свобода сообщил представитель компании Михаил Шуранов.

«Укртелеком» выполняет требования указа президента Украины о запрете предоставления услуг доступа к перечню, которые детализированы непосредственно в тексте указа. Этот процесс технически довольно сложный и потребует определенного времени, учитывая особенно значительное количество ресурсов, которые там указаны», – сказал он.

По его словам, эти работы уже начали, они проводятся поэтапно и, по оценкам технических специалистов, они будут продолжаться от нескольких дней до недели.

«Первые ограничения в отношении веб-ресурсов будут активированы завтра. Есть много запросов от пользователей, которые мы получаем на горячую линию по этому вопросу, мы отвечаем, что в указе является требование к операторам и мы его просто выполняем», – добавил Шуранов.

В то же время глава Интернет ассоциации Украины Александр Федиенко заявил, что осуществление блокировки российских сайтов, попавших под санкции, украинскими провайдерами пока невозможно технически. По его словам, для реализации блокировки провайдерам может потребоваться время и большие средства на переоснащение оборудования и изменение топологии сети.

Президент Украины Петр Порошенко 16 мая своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее применение новых санкций против российских физических и юридических лиц.

В списке 468 юридических лиц – в частности, сервисы «Яндекс», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», сайты Mail.Ru Group, антивирусные компании «Лаборатория Касперского» и DrWeb. Экономические санкции также вводятся против крупнейших российских телекомпаний «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «НТВ-Плюс», «Звезда», ТНТ, РЕН, ОТР.

Согласно указу, интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам.

Впервые Украина ввела ограничения по России в сентябре 2015 года. Это сделали в ответ на аннексию Крыма и вооруженную поддержку сепаратистов на Донбассе.