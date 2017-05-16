«Яндекс»: санкции Киева – это санкции против украинских пользователей

В компании «Яндекс» заявили, что главными пострадавшими от санкций Украины в отношении компании, являются украинские пользователи. «Очень жаль», – добавил представитель «Яндекса» в комментарии для российской службы Радио Свобода.

В компании отметили, что «Яндексом» в Украине пользуются 11 миллионов человек.

16 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее применение новых санкций против российских физических и юридических лиц.

В списке 468 юридических лиц – в частности, сервисы «Яндекс», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», сайты Mail.Ru Group, антивирусные компании «Лаборатория Касперского» и DrWeb. Экономические санкции также вводятся против крупнейших российских телекомпаний «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «НТВ-Плюс», «Звезда», ТНТ, РЕН, ОТР.

Согласно указу, интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам.