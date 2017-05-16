Путин разрешил ФСБ изымать у россиян земли и недвижимость

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий Федеральной службе безопасности изымать земельные участки для государственных нужд. Соответствующий документ 16 мая опубликован на интернет-портале правовой информации России.

«Внести... изменение, дополнив пункт 9 подпунктом 73 следующего содержания: принимает в пределах своих полномочий решения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд Российской Федерации», — говорится в документе.

В документе говорится, что реализация указа не потребует увеличения штатной численности военнослужащих и гражданского персонала органов ФСБ или выделения дополнительных средств из федерального бюджета соседней России.



Ранее, президент России Владимир Путин наделил Федеральную службу охраны (ФСО) правом изымать земельные участки для государственных нужд России.