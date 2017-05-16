В Министерстве информационной политики считают, что ресурсы «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс», «Мэйл.ру» используются российскими спецслужбами как инструмент гибридной войны.

«Учитывая предоставленные факты и заботясь о безопасности страны, решение СНБО соответствует задачам, которые сегодня стоят перед государством по проблематике территориальной целостности и социальной защиты. Такие ресурсы как «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс», «Мэйл.ру» давно уже используются российскими спецслужбами как инструмент гибридной войны», – сказал 16 мая госсекретарь МИП Артем Биденко, которого цитирует пресс-служба ведомства.

При этом в министерстве отмечают, что считают ключевой ценностью свободу выражения мнения.

В Мининформполитики отмечают, что указанные в указе президента Украины ресурсы, в частности такие как «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс», «Мэйл.ру», не входят в перечень, который наработала рабочая группа при МИП, рассмотрел Экспертный совет при ведомстве, передав затем в СБУ.

Между тем, как отмечают в министерстве, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 28 апреля 2017 года были приведены факты и аргументы в поддержку применения санкций к российским соцсетям.

16 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее применение новых санкций против российских физических и юридических лиц.

В списке 468 юридических лиц – в частности, сервисы «Яндекс», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», сайты Mail.Ru Group, антивирусные компании «Лаборатория Касперского» и DrWeb. Экономические санкции также вводятся против крупнейших российских телекомпаний «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «НТВ-Плюс», «Звезда», ТНТ, РЕН, ОТР.

Согласно указу, интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам.