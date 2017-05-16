В Украине ввели ответственность за пропаганду «георгиевской ленточки»

Верховная Рада Украины ввела административную ответственность от штрафа до административного ареста за изготовление и пропаганду «георгиевской ленточки». Изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях на заседании украинского парламента 16 мая поддержали 238 народных депутатов при необходимых 226.

Документ предусматривает, что публичное использование, демонстрация или ношение «георгиевской ленточки» предусматривает наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-2550 гривен). За повторные такие действия предусмотрен штраф до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (5100 гривен) или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией ленты или ее изображения.

Положения новой статьи Кодекса об административных правонарушениях не распространяются на случаи использования «георгиевской ленточки» на документах государственных органов, выданных до 1991 года, в экспозициях музеев, на оригиналах боевых знамен, на государственных наградах, которыми награждались до 1991 года и на протяжении 1991-2015 года в связи с годовщиной событий Второй мировой войны, на могильных сооружениях.

В пояснительной записке к документу введение административной ответственности объясняется тем, что «георгиевская ленточка» стала в Украине символом русской оккупации и агрессии».

«Принятие проекта закона в Украине будет способствовать усилению охраны общественного порядка, предотвращения провокаций с использованием «георгиевской» (гвардейской) ленты. При этом будут обеспечены права лиц, имеющих законное право на использование гвардейской ленты и ее изображения (например, ветераны, награжденные Орденом Славы)», – говорится в пояснительной записке.

9 мая на акциях ко Дню победы в некоторых украинских городах произошли столкновения, в частности, из-за наличия у части участников «георгиевских ленточек».