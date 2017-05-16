Бариев: в Крыму пытаются найти альтернативу Всемирному конгрессу крымских татар

Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев считает, что подконтрольные Кремлю власти Крыма стараются создать альтернативу Всемирному конгрессу крымских татар. Так Бариев прокомментировал намерение крымских властей провести на полуострове конференцию по объединению зарубежных диаспор крымских татар.

«Они будут пытаться искать новую форму, с учетом привлечения диаспор, и демонстрации международному сообществу, что оккупированный Крым и крымские татары, проживающие там, хорошо и тесно взаимодействуют с диаспорами, и проводят такие международные конференции. Это попытка создать альтернативу Всемирному конгрессу крымских татар», – сказал Бариев 16 мая в комментарии Крым.Реалии.

По мнению Бариева, в том числе нынешние власти Крыма реагируют на временные меры Международного суда ООН по иску «Украина против России». Инициатива проведения конференции связана и с участием украинской делегации в постоянном форуме ООН по вопросам коренных народов, считает он.

Как сообщают крымские СМИ, 17 мая в Симферополе стартует конференция по объединению зарубежных диаспор крымских татар.

Международный суд ООН 19 апреля ввел временные меры по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил прекратить ущемление прав украинцев и крымских татар, возобновить деятельность Меджлиса, а также разрешить обучение на полуострове на украинском языке. Таким образом международный суд обязал Россию выполнять конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Первый Всемирный конгресс крымских татар проходил в Симферополе в мае 2009 года. Тогда в нем приняли участие около 800 делегатов – представители более 160 крымскотатарских общественно-политических организаций из 12 стран.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».