С помощью соцсетей российская ФСБ собирает информацию о пользователях – эксперт

С помощью социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» российские спецслужбы собирают информацию о пользователях. Об этом 16 мая в вечернем эфире Радио Крым.Реалии рассказал специалист по кибербезопасности Николай Костинян.

«В статье на Википедии под названием СОРМ (система оперативно-розыскных мероприятий – КР) написано, что все социальные сети, форумы и любые сайты, предназначенные для общения, обязаны устанавливать себе программно-аппаратный комплекс ФСБ. То есть российские большие сервисы обязаны ставить себе что-то для массовой слежки за пользователями. Если пользователи переписываются о чем-то, в результате чего могут пострадать они или другие люди, если российские силовики об этом узнают, тогда эта угроза реальна», – отметил Костинян.

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Тем не менее, он считает, что блокирование в Украине российских ресурсов – это шаг, который не будет иметь успеха.

«На первый взгляд, это легкий путь, но он не сработает. В России блокировали сайт RuTracker, который граждане любят посещать, но практика показала, что люди очень легко научили обходить блокировку», – добавил Костинян.

По его словам, вместо того, чтобы блокировать сайты, украинская власть должна просвещать людей о том, что можно или нельзя писать в сети.

16 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее применение новых санкций против российских физических и юридических лиц.

В списке 468 юридических лиц – в частности, сервисы «Яндекс», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», сайты Mail.Ru Group, антивирусные компании «Лаборатория Касперского» и DrWeb. Экономические санкции также вводятся против крупнейших российских телекомпаний «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «НТВ-Плюс», «Звезда», ТНТ, РЕН, ОТР.

Согласно указу, интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам.