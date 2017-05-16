СБУ разрабатывает механизм блокировки соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники»

Служба безопасности Украины разрабатывает механизм блокировки российских ресурсов «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мейл.ру». Об этом говорится в сообщении ведомства 16 мая.

«Служба безопасности Украины постоянно фиксирует активное распространение через такие ресурсы антиукраинских призывов к радикальным протестным акциям с использованием оружия. Руководство интернет-ресурсов, что попали в санкционный список, ни разу не отреагировало на многочисленные обращения СБУ», – отметили в ведомстве.

В СБУ отмечают, что значительная часть интернет-провайдеров уже имеет техническую возможность блокировать эти интернет-ресурсы.

В то же время председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко утверждает, что осуществление блокировки российских сайтов, попавших под санкции, украинскими провайдерами пока невозможно технически. По его словам, для реализации блокировки провайдерам может потребоваться время и большие средства на переоснащение оборудования и изменение топологии сети.

16 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее применение новых санкций против российских физических и юридических лиц.

В списке 468 юридических лиц – в частности, сервисы «Яндекс», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», сайты Mail.Ru Group, антивирусные компании «Лаборатория Касперского» и DrWeb. Экономические санкции также вводятся против крупнейших российских телекомпаний «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «НТВ-Плюс», «Звезда», ТНТ, РЕН, ОТР.

Согласно указу, интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам.