В Керчи дождь смыл с городских дорог смесь асфальта и земли, которую накануне утрамбовали в ямы на улицах, по которым проезжал во время визита в город назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов. Об этом 16 мая сообщают керченские СМИ.

По сообщению сайта «Керчь ФМ», «землю смыло с ям на дороге по шоссе Героев Сталинграда и на Шлагбаумской площади». В результате на дорогах образовалось много ям, пишет издание.

В то же время, сайт «Керчь – мой город» предупреждает водителей, что дождевая вода на дорогах полностью скрыла глубокие ямы на асфальте, и просят водителей быть осторожнее.

«Езда по городу и так представляла собой непростое приключение, а теперь стала опасной вдвойне: ямы на дорогах глубокие, а края ям – острые», – пишет местный сайт.

Из-за плохого состояния дорожного полотна в Керчи водители временами вынуждены объезжать глубокие ямы, выезжая на встречную полосу и создавая аварийные ситуации.

В начале 2017 года председатель подконтрольного Кремлю городского совета Керчи Лариса Щербула признала наличие проблем с дорогами в городе.

В подконтрольной Кремлю администрации Керчи в 2016 году сообщили, что общая протяженность автомобильных дорог в городе составляет около 400 км, из них 80% практически не пригодны для безопасного движения автотранспорта и требуют ремонта.

Крымские власти признали, что большегрузы с паромной переправы разрушают в Керчи не только дороги, но и здания. Однако пустить грузовики в объезд нет возможности, поэтому городской администрации рекомендовали просить компенсации из бюджета соседней России.