В МИД Украины назвали «верхом цинизма» заявление Москвы о блокировании интернет-ресурсов

В Министерстве иностранных дел Украины назвали «верхом цинизма» заявление внешнеполитического ведомства России по блокированию российских интернет-ресурсов и социальных сетей.

«Агрессор, который вопреки всем нормам оккупировал Крым и ведет войну на Донбассе, говорит о праве и морали. Верх цинизма», – написала в twitter 16 мая пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

Комментируя новые санкции Украины в отношении российских и пророссийских физических и юридических лиц, в том числе российских соцсетей, в Министерстве иностранных дел России заявили, что Украина приближается к «авторитарному государству».

В заявлении российского ведомства указывается, что «киевский режим, опасаясь малейших признаков инакомыслия в стране... семимильными шагами движется к построению авторитарного государства, в котором свобода слова и беспрепятственный доступ к информации испытывают серьезные ограничения».

В Москве также заявили про «наплевательское отношение власти Украины к любым международным нормам права и морали, к своим обязательствам в сфере защиты прав и свобод человека».

Россия известна тем, что в ней, по действующему законодательству, регулярно блокируется доступ к отдельным интернет-страницам или целым сайтам, содержание которых власти считают вредным для себя. Из-за этих и других многочисленных нарушений прав человека правозащитники и западные государства обвиняют власти России в авторитаризме, в подавлении инакомыслия и гражданского общества.

16 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее применение новых санкций против российских физических и юридических лиц.

В списке 468 юридических лиц – в частности, сервисы «Яндекс», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», сайты Mail.Ru Group, антивирусные компании «Лаборатория Касперского» и DrWeb. Экономические санкции также вводятся против крупнейших российских телекомпаний «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «НТВ-Плюс», «Звезда», ТНТ, РЕН, ОТР.

Согласно указу, интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам.