В Севастополе проведут «народный опрос» по кандидатуре главы города

В Севастополе и прилегающих селах 20 и 21 мая проведут альтернативный «народный опрос для выявления наиболее достойных севастопольцев на должность губернатора». Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, инициаторами этой акции выступили руководители десяти городских отделений российских политических партий, которые создали «межпартийный объединенный совет Севастополя».

Несколько дней в городе распространяли листовку с просьбой выдвигать кандидатуры на должность губернатора. По мнению организаторов опроса, «власти города игнорируют право севастопольцев на выборы достойных кандидатов».

«Партия власти в лице «Единой России» протаскивает… действующего врио губернатора, а значит и его пришлую «команду», – говорится в сообщении.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, на сегодняшний день насчитывается около десяти кандидатов, в основном, самовыдвиженцев. Среди них нет руководителей городских отделений основных российских политических партий.

Инициаторы «народного опроса» не смогли пояснить, как они будут практически использовать результаты опроса. По их мнению, это мероприятие «важно для объединения севастопольских политиков против пришлых».

Выборы губернатора Севастополя хотят провести осенью 2017 года в российский единый день голосования.