Радио Крым.Реалии: Северный Крым: подземные воды заканчиваются

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о дефиците пресной воды в Северном Крыму. На полуострове заявили об истощении запасов подземных вод. Под угрозой агропромышленный комплекс, работа промышленных предприятий, а также обеспечение пресной водой жителей северной части Крыма. Что будет с населением северной части полуострова? Насколько вероятен один из прогнозируемых вариантов событий – расселение людей из засушливых регионов?

Об этом ведущий Сергей Мокрушин говорит со старшим преподавателем кафедры географии ТНУ им. Вернадского Сергеем Гапоном, бывшим вице-премьером правительства АР Крым, председателем общественной организации «Сила права» Андреем Сенченко, а также российским активистом, главой общественной организации «Чистый берег.Крым» Владимиром Гарначуком.

​Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.