Human Rights Watch: Порошенко нанес страшный удар по свободе слова в Украине

Международная правозащитная организация Human Rights Watch считает, что президенту Украины Петру Порошенко следует отменить запрет, который влияет на работу таких интернет-платформ, как «ВКонтакте», «Одноклассники», РБК и «Яндекс», а также принять меры по защите свободы слова и информации в Украине.

«За один ход Петр Порошенко нанес страшный удар по свободе слова в Украине. Это непростительное нарушение права украинцев на получение информации по их выбору, Евросоюз и другие международные партнеры Украины должны немедленно призвать Украину отменить его», – заявила исследовательница Human Rights Watch по украинским вопросам Таня Купер.

Правозащитники указывают, что социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» принадлежат Mail.Ru Group, часть акций которой контролирует тесно связанный с Кремлем олигарх Алишер Усманов. Также Human Rights Watch отмечает, что по состоянию на апрель 78% всех интернет-пользователей в Украине, или около 20 млн, имели аккаунт во «ВКонтакте» (эта статистика не выделяет активных пользователей и тех, кто никогда или почти никогда не использует эту социальную сеть – КР).

В отличие от правозащитников, в НАТО согласились с позицией Киева, решение блокировать в Украине российские интернет-ресурсы является вопросом безопасности, а не свободы слова.

Президент Украины Петр Порошенко указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО об обновленных санкциях в отношении России, касающиеся почти 500 компаний и 1228 физических лиц. Под санкции, в частности, попали российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сервисы «Яндекса» и Mail.Ru Group.