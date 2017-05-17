В Евпатории назначили нового заглавы администрации

На внеочередной сессии подконтрольного Кремлю Евпаторийского городского совета утвердили кандидатуру Сергея Башкова на должность заместителя главы администрации города.

«Сергей Геннадьевич (Башков – КР) коротко рассказал о себе: три высших образования по специальности инженер-электрик, экономист, учет и аудит. Имеет солидный опыт работы в контрольно-ревизионных и финансовых учреждениях», – сообщает 17 мая пресс-служба российской администрации Евпатории.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».