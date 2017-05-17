Прокурор АРК: в Крыму массово нарушают международное гуманитарное право

Прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов во время приема граждан в Харькове 16 мая заявил, что разговор с переселенцами с полуострова в очередной раз подтвердил массовое нарушение Россией международного гуманитарного права в Крыму.

«Сегодняшний прием граждан подтвердил факт массового нарушения оккупационными властями норм международного гуманитарного права. На полуострове создаются невыносимые условия проживания для лиц, имеющих проукраинскую гражданскую позицию, а также тех, кто отказался от гражданства Российской Федерации, несмотря на то, что это является фактическим условием для реализации их основных социально-экономических прав: получение надлежащего медицинского обеспечения, качественного образования, трудоустройство и прочее», – цитирует прокурора пресс-служба ведомства.

Он также добавил, что во время таких приемов собирается важная информация для формирования доказательной базы в уголовном деле по совершению военных преступлений на территории Крыма, а также других нарушений прав и интересов крымчан.

Руководящий орган Совета Европы – Комитет министров – накануне в среду, 3 мая, в Страсбурге принял решение по ситуации в Крыму. К России выдвинули ряд требований. В частности, отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа, разрешить его лидерам въезд в аннексированный Крым, прекратить нарушения прав человека и притеснения национальных меньшинств и обеспечить допуск правозащитных механизмов Совета Европы на полуостров.

5 мая Министерство иностранных дел России обнародовало официальную реакцию на решение Комитета министров Совета Европы по аннексированном Крыму и Севастополю и отказалось выполнять данное решение.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».