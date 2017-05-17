В российском Волгограде сообщают о четырех погибших из-за взрыва газа

До четырех возросло число погибших в результате взрыва газа, который произошел 16 мая в жилом доме в российском городе Волгограде. По данным следователей, трое погибших были жителями дома, четвертый погибший – сотрудник коммунальных служб, который осуществлял ремонт газопровода.

По предварительным данным считают, что причиной взрыва стало повреждение газовой трубы, когда рядом пытались незаконно присоединиться к трубе водопровода в течении работ, без согласования с соответствующими городскими службами осуществляли сотрудники компании, не имеея разрешения на такие работы. Полиция уже задержала трех подозреваемых.

В Волгограде похожий взрыв бытового газа в жилом доме уже происходил в декабре 2015 года, тогда погибли пять человек, были повреждены почти 40 квартир.

Всего в России только за нынешний год уже произошли десятки взрывов бытового газа.

Министерство чрезвычайных ситуаций России в конце прошлого года заявляло о начале проверки газового оборудования в жилых домах по всей стране. О ходе или результатах этой проверки ничего не сообщали.