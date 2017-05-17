Минобразования Украины рекомендует школам провести 18 мая уроки о геноциде крымских татар

Министерство образования и науки Украины рекомендует школам провести 18 мая информационные часы, лекции, беседы, тематические уроки, посвященные теме геноцида крымскотатарского народа. Об этом говорится в письме МОН Украины от 15.05.2017 № 1/9-269 о проведении мероприятий ко Дню памяти жертв геноцида, сообщают на сайте ведомства.

В помощь учителям в письме МОН дается ссылка на учебные материалы, которые можно использовать во время проведения мероприятий.

«Педработники могут, в частности, использовать материалы фотовыставки «18 мая 1944 года – трагическая дата в истории крымскотатарского народа. Борьба за возвращение на Родину. Интеграция в демократической Украине», – говорится в документе.

18 мая в Украине запланированы мемориальные мероприятия. Ежегодно в этот вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.

В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.