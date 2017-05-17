В Киеве готовят ряд мероприятий к годовщине депортации крымскотатарского народа

К 73-й годовщине депортации крымскотатарского народа в Киеве наметили ряд памятных мероприятий. Активисты планируют открыть серию событий перфомансом на Майдане Независимости вечером 17 мая, об этом Крым.Реалии рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

Традиционная акция «Зажги огонек в своем сердце» также состоится в центре украинской столицы.

18 мая пройдет вечер-реквием в Национальной опере Украины им. Тараса Шевченко, вечер продолжится памятным митингом.

«Важно проявить солидарность с соотечественниками, которые остались в Крыму, которым сейчас запрещают отдать долг памяти», – сказал Бариев, напомнив, что в Крыму по-прежнему запрещено проводить массовые мероприятия в этот день.

18 мая – День памяти жертв депортации крымскотатарского народа из Крыма. В этот день в 1944 году в Среднюю Азию с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.

Ежегодно в Крыму по случаю годовщины Дня депортации проходили массовые мероприятия, в том числе траурный митинг в центре крымской столицы. Но после аннексии полуострова Россией в марте 2014 года, проведение подобных акций в центре Симферополя запретили.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».