В Керчи подписали договор о побратимстве с районом Дагестана

В аннексированной Керчи 16 мая подписали договор о побратимских отношениях с Акушинским районом Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации города.

Как сообщается, 16 мая в Керчь из Акушинского района Дагестана прибыла группа чиновников и участников автопропега «Муги-Керчь», посвященного памяти Героя Советского Союза Сумена Курбанова, который погиб во время Второй мировой войны в боях за Керчь.

Местные чиновники вместе с приехавшими представителями Дагестана возложили цветы к братской могиле в поселке Капканы. Также они посетили музей Боевой Славы в школе №10 и площадку строительства моста через Керченский пролив.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».