Обеспечение Крыма водой за счет подземных источников усугубит проблему засоления почвы – эксперт

Бурение скважин и активное использование подземных вод в Крыму может привести к их «постоянному засолению», которое уже почувствовали жители городов и сел северного Крыма. Этот процесс будет только усиливаться. Такое мнение вутреннем эфире Радио Крым.Реалии высказал старший преподаватель кафедры географии ТНУ им. Вернадского Сергей Гапон.

«Смысл в бурении есть, но это решение проблемы на очень короткий период. Эти горизонты они могут пробурить еще глубже, но в течение года-двух они опять засолятся. Это отложит проблему на короткий срок. И более того, пробурив глубокие скважины, те жители, которые имеют неглубокие скважины, они, скорее всего, потеряют там воду», – сказал он.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F323015932&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true">SoundCloud</a>

По мнению Сергея Гапона, для восстановления качества подземных источников воды, которые сейчас активно эксплуатируют в Крыму, потребуются сотни лет.

«Если идет засоление, то этот процесс можно назвать обратимым только в случае, если мы рассматриваем период столетийи тысячелетий. В случае человеческой жизни процесс можно назвать необратимым», – подчеркнул Гапон.

Подконтрольное Кремлю министерство экологии и природных ресурсов Крыма считает подземные воды «наиболее гарантированным» источником водоснабжения населения полуострова. В настоящее время «Крымгеология» проводит работу по переоценке запасов месторождений подземных вод. Об этом шла речь на совещании по вопросу развития системы водообеспечения на территории Крыма, сообщает 24 апреля пресс-служба министерства.

«Отбор подземных вод эксплуатационными скважинами, колодцами и источниками в 2016 году составил 261 тысяч м3/сут.», – говорится в сообщении.

После аннексии Крыма Россией Украина прекратила подавать воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через этот канал.