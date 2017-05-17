Желание увеличить Зейтуллаеву срок до 17 лет не поддается логике – Курбединов

Крымский адвокат Эмиль Курбединов считает, что решение российской прокуратуры подать апелляционное представление на увеличение срока до 17 лет фигуранту «дела Хизб ут-Тахрир» Руслану Зейтуллаеву не поддается «нормальной логике». Об этом 17 мая Курбениов сообщил в комментарии Крым.Реалии.

«Я не знаю откуда такая кровожадность. По-другому и не назовешь. Убийцам по 18 лет дают, а здесь Руслан, который был примерным семьянином, обычным работягой, и государство требует ему 17 лет. Нормальной логике это не поддается», – считает Курбединов.

По его словам, за желанием увеличения срока стоит российская ФСБ.

«Первый раз, когда дали ему 7 лет и Верховный суд вернул на новое рассмотрение. Мы видели и до сих пор уверены, что с подачи ФСБ это сделано. Они были очень заинтересованы, чтобы этот приговор пересмотрели. Им удалось: суд признал его организатором и дал не 17, а не 12 лет. Все равно прокуратура не унимается. Я думаю это из-за гражданской позиции Руслана. Из-за того, что он не просто сидит, а постоянно требует освободить политзаключенных, устраивает даже какие-то флэш-мобы. Здесь (увеличить срок до 17 лет – КР) в определенно идет подача ФСБ», – пояснил адвокат.

Российская прокуратура направила в Верховный суд России апелляционное представление на решение Северо-Кавказского военного окружного суда по делу крымчанина, фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» Руслана Зейтуллаева, где потребовала для него 17 лет лишения свободы.

15 мая фигурант севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Руслан Зейтуллаев в СИЗО Ростова-на-Дону объявил новую голодовку.

26 апреля Северо-Кавказский окружной военный суд в соседней России приговорил фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» Руслана Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.

Руслан Зейтуллаев объявил бессрочную голодовку 4 апреля в ходе заседания в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону. Он выдвинул к российским властям ряд требований: прекратить уголовное преследование крымских татар по статьям «терроризм» и «экстремизм», допустить к нему в СИЗО представителей МИД Украины, а также освободить других фигурантов севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир».

Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в «участии в террористическом сообществе» и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура оспорила данное решение в Верховном Суде России, и дело было снова направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивали на том, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористического сообщества. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».