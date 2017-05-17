В Берлине проведут ряд мероприятий к годовщине депортации крымских татар

В четверг, 18 мая, в Берлине активисты намерены провести ряд мероприятий, посвященных годовщине депортации крымских татар. Об этом 17 мая сообщила активистка, координатор инициативы «PRAVO. Berlin Group for Human Rights in Ukraine» Олександра Бинерт, в комментарии Крым.Реалии.

По словам Бинерт, сначала в посольстве Украины в Германии планируется показ фильма «Близкая далекая родина» – о судьбах крымских татар, которые были депортированы в 1944 году. Также запланировано обсуждение нарушений прав человека в Крыму.

«В этот вечер мы будем говорить и о ситуации с нарушением прав человека в Крыму, и репрессиях против крымских татар, которые происходят после аннексии с журналистом Антоном Наумлюком по скайпу из Крыма. Ведь нарушения прав человека в Крыму имеют место дальше – исчезновение, убийства, допросы, обыски, запрет на въезд, нарушение свободы слова», – рассказала она.

Также, добавила Бинерт, у Бранденбургских ворот планируется акция памяти жертв депортации.

«После дискуссии мы все вместе пойдем к Бранденбургским воротам, где в центре Берлина вспомним о жертвах депортации 1944 года. Здесь состоится акция памяти. Участники акции выложат из свечей крымскотатарский символ «Тамга», – добавила активистка.

18 мая – День памяти жертв депортации крымскотатарского народа из Крыма. В этот день в 1944 году в Среднюю Азию с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.

Ежегодно в Крыму по случаю годовщины Дня депортации проходили массовые мероприятия, в том числе траурный митинг в центре крымской столицы. Но после аннексии полуострова Россией в марте 2014 года, проведение подобных акций в центре Симферополя запретили.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».