Сенченко: водный кризис в Крыму послужит причиной скорейшей деоккупации

Подачу воды по Северо-Крымскому каналу Украина перекрыла не для того, чтобы создать сложности крымчанам, а для того, чтобы помочь скорейшему восстановлению территориальной целостности Украины. А возможное переселение жителей Северного Крыма из-за недостатка воды может стать «аргументом в пользу скорейшего возврата Крыма». Такое мнение в утреннем эфире Радио Крым.Реалии высказал председатель общественной организации «Сила права» Андрей Сенченко.

«Существует Женевская конвенция 1949 года, которая регулирует статус оккупационных властей. Она четко определяет, что все вопросы обеспечения жизнедеятельности населенияна оккупированной территории, возлагаются международной конвенцией на оккупирующую страну. Поэтому, это проблема для России. И угроза затрат, связанных с расселением из северного Крыма, это опять-таки аргумент в пользу скорейшего возврата Крыма в состав Украины»,– сказал он.

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После аннексии Крыма Россией подача воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющему главное русло Днепра с полуостровом, была прекращена.

Из-за отсутствия днепровской воды орошаемое земледелие Крыма понесло значительные убытки. Прекратилось возделывание риса, сократилась площадь орошаемых земель.

Российские власти Крыма заявили об истощении запасов подземных вод. Под угрозой оказались агропромышленный комплекс, работа промышленных предприятий, а также обеспечение пресной водой жителей северной части полуострова.