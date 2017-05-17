Президиум Кировского областного суда в России в среду, 17 мая, удовлетворил кассационную жалобу защиты крымского политзаключенного Александра Костенко. Суд отменил постановления судов предыдущих инстанций, которые обязали адвоката крымчанина предоставить заверенные копии судебных актов из Симферополя. Об этом в Фейбсуке написал защитник Костенко Дмитрий Сотников.

«Некоторое время назад я посетовал в Фейсбуке, что процедуру УДО (условно-досрочного освобождения – КР) для Александра Костенко незаконно усложнили, обязав защиту истребовать из Симферополя заверенные копии судебных актов, что не предусмотрено законом. При этом ходатайства на условно-досрочное освобождение и на замену наказания стали возвращать без рассмотрения. Апелляционная инстанция не стала разбираться в данном вопросе, но президиум вопросом заинтересовался», – отметил Сотников.

Адвокат обратил внимание на то, что требование российскими судьями от осужденных заверенных судебных актов по их уголовным делам усложняет и затягивает процедуру условно-досрочного освобождения.

«Нужно написать запрос судебных актов, отдать на отправку, в суде его должны получить, исполнить, отправить в исправительное учреждение, получить там и передать заключенному: эта процедура может длиться не меньше месяца, но затянуться может до самого отбытия наказания. Я доволен, что такой порядок признан незаконным! Воистину это так! И рад своей к этому причастности!» – добавил адвокат.

Также он опубликовал видео оглашения кассационного постановления, на котором есть и сам политзаключенный Александр Костенко.

В марте Дмитрий Сотников заявлял о том, что ему усложнили процедуру подачи заявления об условно-досрочном освобождении его подзащитного, крымского политзаключенного Александра Костенко. Российский суд требовал от защиты обязательного предоставления заверенных копий судебных актов.

Александру Костенко в Крыму присудили четыре года и два месяца тюремного заключения. По версии российского следствия, 18 февраля 2014 года в ходе «массовых беспорядков» в Киеве Костенко причинил телесные повреждения сотруднику крымского спецподразделения «Беркут». Активист также, как утверждают силовики, без предусмотренного законом разрешения, незаконно хранил по месту жительства нарезной ствол.

Костенко не признал своей вины. В конце февраля 2016 года президиум подконтрольного России Верховного суда Крыма рассмотрел кассационную жалобу защиты Костенко и вынес решение – «оставить судебные акты без изменения, назначить путем поглощения более строгого менее строгим наказанием 3 года 6 месяцев лишения свободы».