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Режиссер Ахтем Сеитаблаев планирует снимать фильм «Захар Беркут»

Режиссер Ахтем Сеитаблаев

Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев планирует снимать фильм по произведению Ивана Франко «Захар Беркут». Об этом он рассказал во время пресс-показа картины «Чужая молитва» в Киеве 16 мая.

«Я принимал участие как режиссер с продюсерами в питчинге в Госкино и мы получили высокий балл с проектом по произведению Ивана Франко «Захар Беркут». Договорились, что в этом году будет предпродакшн, договорились с заняться отбором локаций, пошивом костюмов, проведением кастинга», – рассказал Сеитаблаев.

Ахтем Сеитаблаев является режиссером фильма о депортации крымских татар в 1944 году «Хайтарма». На 18 мая запланирована премьера его нового фильм «Чужая молитва» – о крымской татарке Саиде Арифовой, которая во времена Второй мировой войны спасал от смерти 88 еврейских детей.

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