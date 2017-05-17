Режиссер Ахтем Сеитаблаев планирует снимать фильм «Захар Беркут»

Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев планирует снимать фильм по произведению Ивана Франко «Захар Беркут». Об этом он рассказал во время пресс-показа картины «Чужая молитва» в Киеве 16 мая.

«Я принимал участие как режиссер с продюсерами в питчинге в Госкино и мы получили высокий балл с проектом по произведению Ивана Франко «Захар Беркут». Договорились, что в этом году будет предпродакшн, договорились с заняться отбором локаций, пошивом костюмов, проведением кастинга», – рассказал Сеитаблаев.

Ахтем Сеитаблаев является режиссером фильма о депортации крымских татар в 1944 году «Хайтарма». На 18 мая запланирована премьера его нового фильм «Чужая молитва» – о крымской татарке Саиде Арифовой, которая во времена Второй мировой войны спасал от смерти 88 еврейских детей.