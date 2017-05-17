Активист Украинского культурного центра в Крыму Леонид Кузьмин считает, что Украина не вернет доверие пророссийских крымчан безвизовым статусом с Европейским Союзом. На полуострове действует сильная российская пропаганда, а украинские достижения нивелируются, сказал Кузьмин Крым.Реалии.

«Основные посылы идут от федеральных каналов: страны в которые все равно не попадут украинцы, какие есть ограничения с безвизовым статусом. На местном уровне об этом говорят политики, они пытаются высмеивать «безвиз». Они считают, что в Украине все экономически плохо и вот: «вы скакали, скакали и наскакали «безвиз», а денег, чтобы туда ехать, у вас нет». Пытаются так свою негативную позицию по этому поводу высказать», – отметил Кузьмин.

Активист считает, что безвизовый режим с Евросоюзом станет перевесом в сторону Украины для тех жителей Крыма, кто до сих пор не определился с политическими симпатиями. Преимуществом это станет и для тех, кто придерживается проукраинской позиции. Пророссийски настроенные граждане будут пользоваться привилегией «безвиза» по украинским документам, однако признавать публично приверженность Украине не станут, считает Кузьмин.

17 мая в здании Европарламента в Страсбурге состоялась церемония подписания решения о предоставлении безвизового режима поездок в Евросоюз для граждан Украины.

Решение подписали президент Европейского парламента и представитель мальтийского председательства в Совете ЕС.

Соглашение о либерализации визового режима будет распространяться на все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также действовать в странах шенгенского пространства, не входящих в ЕС: Норвегии, Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии.