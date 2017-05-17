«КрымSOS»: крымчане активно интересуются получением биометрического паспорта

Активисты общественной организации «КрымSOS» отмечают, что с решением о принятии безвизового режима между Украиной и странами Евросоюза, крымчане стали активней обращаться за консультацией по вопросу получения биометрического паспорта. Об этом Крым.Реалии рассказала координатор общественной организации «КрымSOS» Тамила Ташева.

«Если со стороны украинских властей не будет предпринято каких-либо преграждающих мер для получения биометрических паспортов и будет максимально лояльное отношение к крымчанам, это позволит открыть горизонты для людей, которые живут на оккупированной территории и не имели возможности ездить за рубеж, знакомиться с тем, что происходит в тех частях света. Думаю, это будет позитивно воспринято крымчанами, они будут больше привязаны к Украине», – считает Ташева.

17 мая в здании Европарламента в Страсбурге состоялась церемония подписания решения о предоставлении безвизового режима поездок в Евросоюз для граждан Украины.

Решение подписали президент Европейского парламента и представитель мальтийского председательства в Совете ЕС.

Соглашение о либерализации визового режима будет распространяться на все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также действовать в странах шенгенского пространства, не входящих в ЕС: Норвегии, Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии.