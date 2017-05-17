В Раде предлагают отменить законопроект об ответственности за пропаганду «георгиевской ленточки»

Народные депутаты от фракции «Оппозиционный блок» Нестор Шуфрич и Дмитрий Шенцев предлагают Верховной Раде отменить результаты голосования за законопроект, которым вводится административная ответственность за изготовление и пропаганду «георгиевской ленточки».

Депутаты зарегистрировали проект постановления № 2987-П, пока текста документа на сайте парламента нет, сообщает Радiо Свобода.

Верховная Рада 16 мая одобрила законопроект, который предусматривает, что публичное использование, демонстрация или ношение «георгиевской ленточки» предусматривает наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-2550 гривен). За повторные такие действия предусмотрен штраф до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (5100 гривен) или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией ленты или ее изображения.

Положения новой статьи Кодекса об административных правонарушениях не распространяются на случаи использования «георгиевской ленточки» на документах государственных органов, выданных до 1991 года, в экспозициях музеев, на оригиналах боевых знамен, на государственных наградах, которыми награждались до 1991 года и на протяжении 1991-2015 года в связи с годовщиной событий Второй мировой войны, на могильных сооружениях.

В пояснительной записке к документу введения административной ответственности объясняется тем, что «георгиевская ленточка» стала в Украине символом российской оккупации и агрессии».

9 мая на акциях ко Дню победы в некоторых украинских городах произошли столкновения, в частности, из-за наличия у части участников «георгиевских ленточек».