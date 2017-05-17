Чубаров: «безвиз» способствует укреплению связей с Крымом

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что решение о принятии безвизового режима между Украиной и странами Евросоюза, будет способствовать укреплению связей между Крымом и материковой частью Украины. Таким мнением Чубаров поделился 17 мая с Крым.Реалии.

«Из всего того, что за последние три года оккупации говорилось и обещалось, в контексте сохранения взаимосвязи между жителями оккупированной территории и материковой Украины, мне кажется, это чуть ли не единственное эффективное действо. Это (решение о «безвизе» – КР) будет не просто сохранять связь между жителями Крыма и материковой Украины, но и будет укреплять эту связь. На высоком уровне будет заинтересованность сотен тысяч людей в Крыму сохранять свою причастность к украинскому государству, поскольку эта причастность позволит осуществлять свои намерения свободного перемещения по миру», – сказал Чубаров.

17 мая в здании Европарламента в Страсбурге состоялась церемония подписания решения о предоставлении безвизового режима поездок в Евросоюз для граждан Украины.

Решение подписали президент Европейского парламента и представитель мальтийского председательства в Совете ЕС.

Соглашение о либерализации визового режима будет распространяться на все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также действовать в странах шенгенского пространства, не входящих в ЕС: Норвегии, Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии.