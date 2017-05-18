В Крыму анонсируют акцию «На работу на велосипеде»

В Крыму 19 мая анонсируют проведение акции «На работу на велосипеде». Об этом 17 мая сообщает пресс-служба подконтрольного России министерства транспорта Крыма.

В рамках акции крымчан призывают отказаться от использования личного автотранспорта и пересесть на велосипед, сообщают организаторы.

В крымском министерстве отмечают, что основная цель акции – «показать, что велосипед – это эффективная и разумная альтернатива обычному транспорту, а также показатель мобильности населения».

«Мы верим, что со временем эта инициатива станет традицией региона и будет служить напоминанием о том, что во многих случаях можно обойтись без автомобиля. Велосипед как основное средство передвижения в повседневной жизни позволяет не только держать себя в хорошей физической форме, но и служит инструментом для улучшения экологии», – отметил глава министерства Анатолий Волков.

Акцию «На работу на велосипеде» периодически проводят в соседней России. По сообщению пресс-службы крымского Минтранса, в Крыму такая акция пройдет впервые.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».