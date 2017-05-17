Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны на заседании 17 мая единогласно отклонил предложенный нардепом от фракции «Оппозиционный блок» Нестором Шуфричем проект постановления ВРУ об обращении в СБУ с просьбой отменить запрет въезда в Украину российской исполнительнице Лолите Милявской.

Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал член Комитета, народный депутат Украины Дмитрий Тымчук.

«Предысторию мы прекрасно знаем. В Комитете (по вопросам национальной безопасности и обороны – КР) на рассмотрение этого проекта мы потратили меньше минуты. Ни у кого из представителей Комитета никаких вопросов не было... Суть в том, что мы не должны делать скидок ни для кого. Если Милявской настолько дороги ее мать и ребенок, она могла бы их перевезти туда в Россию. Или, по крайней мере, перед тем, как ехать в оккупированный Крым, поинтересоваться, какими последствиями это грозит. Честно говоря, не вижу ни одной причины или полупричины, по которой Комитет одобрил бы проект такого постановления», – сказал Тимчук.

Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Оппозиционный блок» Нестор Шуфрич предложил парламенту обратиться в Службу безопасности Украины с просьбой отменить решение о запрете въезда в Украину для российской певицы Лолиты Милявской, которая в нарушение украинского закона посещала аннексированный Россией Крым в 2015 году.

Российская певица Лолила Милявская заявила о своем намерении обжаловать в международных судах решение о запрете ей въезда на территорию Украины.

Лолита Милявская не смогла 23 апреля попасть в Украину. На железнодорожной станции Конотоп при проверке документов около 4:00 сотрудники Государственной пограничной службы Украины пересадили Милявскую в поезд Одесса – Москва, в котором она отправилась в обратном направлении.

В Государственной пограничной службе Украины заявили, что Милявской на три года запретили приезжать в Украину из-за «нарушения ею законодательства Украины и посещения оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска».

Российская певица Лолита Милявская родилась в Украине, в Мукачево на Закарпатье. До 10 лет жила во Львове, в 1985 году закончила в России Тамбовский филиал Московского института культуры. Дочь Милявской Ева живет в Киеве, причиной посещения Украины Милявская назвала болезнь дочери.