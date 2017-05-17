Медведев отдал под охрану Росгвардии объекты в Крыму

В список объектов, подлежащих обязательной охране войсками Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия), вошли около 20 объектов в аннексированном Крыму и Севастополе. Соответствующий документ подписал 17 мая премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщают российские СМИ.

Российский «Интерфакс» информирует, что в списке объектов, подлежащих охране Росгвардии, находятся здания подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма и Севастопольского городского суда.

Также Росгвардия будет охранять здание избирательных комиссий на полуострове, банки, аэропорт Симферополь и территория детского центра «Артек».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».