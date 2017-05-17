Журналист, теле-и радиоведущий Андрей Куликов считает, что после аннексии Крыма вопрос геноцида крымских татар 1944 года может использоваться с целью информационной войны России против Украины. Об этом 17 мая Куликов рассказал в комментарии Крым.Реалии.

«Теперь вопрос геноцида крымских татар, вопрос депортации может быть использован и с целью ведения информационной войны, которую Россия ведет с Украиной, а она ей сопротивляется. В частности, произошли определенные смещения акцентов. Если раньше почти исключительно говорили о геноциде крымских татар, как преступлении сталинского режима, то теперь достаточно часто можно услышать, что это преступление Москвы. Поэтому оно имеет продолжение сегодня», – считает Куликов.

18 мая – День памяти жертв депортации крымскотатарского народа из Крыма. В этот день в 1944 году в Среднюю Азию с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.

Ежегодно в Крыму по случаю годовщины Дня депортации проходили массовые мероприятия, в том числе траурный митинг в центре крымской столицы. Но после аннексии полуострова Россией в марте 2014 года, проведение подобных акций в центре Симферополя запретили.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».