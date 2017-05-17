В Крыму осквернили памятники пионерам-героям – симферопольский депутат

Депутат подконтрольного Кремлю симферопольского горсовета от российской партии КПРФ Степан Кискин утверждает, что в Симферополе были осквернены памятники пионерам-героям, установленным в детском парке.

Как сообщает 17 мая пресс-служба депутата, Кискин написал открытое депутатское обращение на имя начальника управления ФСБ России по Крыму Виктора Палагина, подконтрольного Кремлю прокурора Крыма Олега Камшилова и главы российского министерства внутренних дел по Крыму Сергея Абисова.

По словам депутата, инцидент произошел в ночь с 15 на 16 мая.

«Примечательно, что акт вандализма состоялся накануне 95-летия создания пионерской организации на полуострове и Дня памяти жертв депортации из Крыма. Не исключаю того, что организаторы этого преступления преследовали цели по дестабилизации общественно-политической ситуации в российском Крыму», – говорится в сообщении.

Кискин напомнил, что год назад в Крыму неизвестные осквернили мемориальную доску, посвященную Иосифу Сталину, и этот факт, по словам депутата, так и не был расследован.

Мемориальная доска посвящена пребыванию советского диктатора Иосифа Сталина в Крыму на Крымской (Ялтинской) конференции глав государств антигитлеровской коалиции в 1945 году.