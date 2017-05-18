Радио Крым.Реалии: Депортация крымских татар: живые истории

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о Дне памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Дата 18 мая с недавних пор имеет всеукраинское значение. Но трагедия целого народа состоит из сотен тысяч личных трагедий изгнанников, которые далеко не всегда оказывались в центре внимания исследователей и политиков. Каково человеческое измерение депортации и чему нас могут научить живые истории крымских татар, переживших геноцид?

Об этом ведущий Сергей Громенко говорит с историком Гульнарой Бекировой.

​Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.