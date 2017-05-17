Правозащитница: крымчанам не нужна справка переселенца для получения загранпаспорта

Для оформления биометрического загранпаспорта Украины крымчанам не потребуется справка переселенца. Об этом в вечернем эфире Радио Крым.Реалии сообщила координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

«Крымчанину обязательно нужно при себе иметь действующий паспорт Украины, если есть, старый заграничный паспорт, взять ИНН... Зайдете на сайты ГМС (Государственная миграционная служба Украины – КР), более точно посмотрите постановление Кабинета министров №152 от 2014 года. Пусть крымчане его хорошо запомнят, если вдруг столкнутся с дискриминацией. Там есть четкий перечень, который касается того, как получить заграничный паспорт: никаких ограничений, справок переселенца, справок, что ты не гражданин России не надо», – рассказала Скрипник.

Жители аннексированного Россией Крыма смогут воспользоваться всеми преимуществами безвизового режима только после деоккупации полуострова. Такое заявление на большой пресс-конференции 14 мая сделал президент Украины Петр Порошенко. Он добавил, что в Европу без виз смогут отправиться только переселенцы.

На следующий день, 15 мая мая, во время эфира на одном из украинских телеканалов, президент Украины добавил: Украина создаст максимально комфортные условия получения биометрических паспортов для тех крымчан, которые решили оставаться верными своей стране. Петр Порошенко также уточнил, что сейчас ежедневно 14 тысяч украинцев получают биометрические паспорта.

В администрации президента корреспондентам Крым.Реалии 15 мая пояснили: крымчане смогут воспользоваться безвизовым режимом. Президент имел в виду недоступность виз только для тех крымчан, которые после аннексии полуострова отказались от украинского гражданства.

В ведомстве подчеркнули, что те крымчане, которые выкинули украинские паспорта и получили паспорта «фейковых республик и российские паспорта фейкового федерального округа» получить украинский биометрический паспорт не смогут.

Всего с 2015 года украинские загранпаспорта оформили более 61 тысячи крымчан. Такие данные предоставляет Государственная миграционная служба Украины. Больше всего крымчан получили загранпаспорта в Херсонской области – 12 тысяч, и в Киеве – более 9 тысяч.