Крымчане могут оформить детский загранпаспорт без ребенка – правозащитница

Крымчане могут сделать детский заграничный паспорт гражданина Украины без присутствия своего ребенка. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказала координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

«Если крымчанин едет на материк, чтобы оформить заграничный паспорт для ребенка, если ребенку до 12 лет, то ему (ребенку – КР) не обязательно сюда ехать. Нужно привезти фотокарточки 3,5х4,5 см и одну фотокарточку 10х15 см. Можно просто привезти фотокарточки, если ребенку нет 12 лет. Надо взять паспорта родителей, на всякий случай иметь свои ИНН и украинское свидетельство о рождении ребенка», – подчеркнула Скрипник.

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Жители аннексированного Россией Крыма смогут воспользоваться всеми преимуществами безвизового режима только после деоккупации полуострова. Такое заявление на большой пресс-конференции 14 мая сделал президент Украины Петр Порошенко. Он добавил, что в Европу без виз смогут отправиться только переселенцы.

На следующий день, 15 мая мая, во время эфира на одном из украинских телеканалов, президент Украины добавил: Украина создаст максимально комфортные условия получения биометрических паспортов для тех крымчан, которые решили оставаться верными своей стране. Петр Порошенко также уточнил, что сейчас ежедневно 14 тысяч украинцев получают биометрические паспорта.

В администрации президента корреспондентам Крым.Реалии 15 мая пояснили: крымчане смогут воспользоваться безвизовым режимом. Президент имел в виду недоступность виз только для тех крымчан, которые после аннексии полуострова отказались от украинского гражданства.

В ведомстве подчеркнули, что те крымчане, которые выкинули украинские паспорта и получили паспорта «фейковых республик и российские паспорта фейкового федерального округа» получить украинский биометрический паспорт не смогут.

Всего с 2015 года украинские загранпаспорта оформили более 61 тысячи крымчан. Такие данные предоставляет Государственная миграционная служба Украины. Больше всего крымчан получили загранпаспорта в Херсонской области – 12 тысяч, и в Киеве – более 9 тысяч.