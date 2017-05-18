Бывший директор ФБР возглавит расследование возможных связей России и кампании Трампа

Министерство юстиции США 17 мая назначило бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным советником по расследованию возможных связей между Россией и представителями избирательной кампании президента Дональда Трампа в 2016 году.

Заместитель министра юстиции США Род Розенстин сказал, что решил назначить специального адвоката не потому, что «преступления были совершены или судебное преследование оправдано», а потому, что «специальный советник необходим для того, чтобы американский народ имел полную уверенность в результатах» расследования.

«Общественный интерес требует от меня, чтобы передать это расследование под руководство человека, который имеет определенную степень независимости от обычной субординации», – добавил заместитель министра юстиции США.

Специальный советник считается независимым, поскольку имеет право проводить расследование с сотрудниками на его собственный выбор и без каких-либо требований по консультациям или информированию Министерства юстиции и Белого дома о ходе расследования.

Критики администрации Трампа считают, что Белый дом мог пытаться влиять на осуществляемое Министерством юстиции расследование, которое ФБР начала в прошлом году. Эти опасения усилились в мае, когда президент Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми.

Следующие вопросы возникли 16 мая, когда появились сообщения, якобы Трамп предлагал Коми закончить расследование связей бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна с Россией.