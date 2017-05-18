Канада введет санкции в отношении российских чиновников из «списка Магнитского»

Канадское правительство поддержит введение санкций в отношении чиновников из России и других стран, признанных виновными в нарушениях прав человека, заявила 17 мая министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

В выступлении в парламенте она указала, что либеральное правительство Канады поддерживает проект закона, который расширяет спектр санкций в отношении иностранных должностных лиц и предусматривает, в частности, арест и замораживание активов.

«В Канаде и во всем мире вопросы о санкциях в области прав человека и, в частности, случай Сергея Магнитского, привлекли большой интерес, и это правильно», – отметила Фриланд.

Появление законопроекта вызвала смерть в российском СИЗО в 2009 году адвоката Сергея Магнитского, который пытался побороть коррупцию в российской власти. Магнитский был арестован после того, как обвинил чиновников в налоговом мошенничестве на 230 миллионов долларов.

В апреле комитет по иностранным делам Палаты общин канадского парламента призвал либеральное правительство расширить канадские санкции, включив в них нарушителей прав человека. Предлагаемый законопроект имеет широкую поддержку в парламенте и имеет высокие шансы стать законом.