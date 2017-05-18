Украинские дипломаты посетили фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» Зейтуллаева в российском СИЗО

Генеральное консульство Украины в российском Ростове-на-Дону сообщает, что 17 мая украинские дипломаты смогли посетить удерживаемого в СИЗО гражданина Украины, фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» Руслана Зейтуллаева. Это произошло «впервые за год незаконного содержания», говорится в заявлении.

«Сейчас идет второй день голодания украинца в знак протеста против нарушения его прав и политических репрессий крымскотатарского народа со стороны РФ в оккупированном Крыму. На второй день голодания, которое уже не первое, Руслан Зейтуллаев потерял 1,2 кг веса... В общем наблюдается явное ослабление организма заключенного», – отмечает украинское консульство.

Как информируют украинские дипломаты, Зейтуллаев требует на постоянной основе обеспечить доступ к нему украинских консулов, встречи с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Валерией Лутковской, немедленного возвращения в Украину. Активист также «требует от российской стороны обеспечить доступ к оккупированной АР Крым представителей международных правозащитных организаций».

26 апреля Северо-Кавказский окружной военный суд в России приговорил фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» Руслана Зейтуллаева до 12 лет лишения свободы.

Руслан Зейтуллаев уже объявлял голодовку 4 апреля во время заседания в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону на время до вынесения приговора.

Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в «участии в террористическом сообществе» и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура оспорила данное решение в Верховном Суде России, и дело было снова направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивали на том, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористического сообщества. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».