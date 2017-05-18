В Украине издадут воспоминания переживших депортацию крымских татар – историк

В ближайшее время в Украине будет издана книга воспоминаний крымских татар, которые пережили депортацию 1944 года. В ней будут использованы материалы архива Меджлиса, которые удалось сохранить после аннексии полуострова. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии сообщила историк Гульнара Бекирова.

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​«Архив Меджлиса крымскотатарского народа находился в том же здании, где находился Меджлис, который сегодня запрещен на территории Российской Федерации и, соответственно, де-факто, подроссийского Крыма. К счастью, мы успели сделать электронную копию этих материалов. Это действительно, как говорится, Аллах нам помог. И сейчас как раз Крым.Реалии вместе с нашей комиссией, и с историком Эльведином Чубаровым в частности, готовят эти материалы», – рассказала Бекирова.

На материковой части Украины, в аннексированном Крыму, а также во многих странах мира 18 мая пройдут мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 1944 года. В этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ Крыма выслали за пределы полуострова. Всего было депортировано более 200 тысяч человек.