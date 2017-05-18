Чубаров: «Путин демонстрирует себя последователем Сталина»

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров считает, что президент России Владимир Путин демонстрирует себя «настоящим последователем Сталина» по отношению к крымским татарам. Об этом 18 мая Чубаров сказал во время выступления в Верховной Раде Украины.

«В своем маниакальном стремлении очистить Крым от его коренных жителей и заселить полуостров россиянами Путин демонстрирует себя настоящим последователем Сталина, по приказу которого крымскотатарский народ был подвергнут тотальной депортации из своей исторической родины 18 мая 1944», – сказал Чубаров.

По его словам, с момента аннексии Крыма российским оккупационным режимом осуществляется целенаправленная репрессивная политика, направленная на физическое вытеснение крымскотатарского народа за пределы его исторической родины.

18 мая в Украине запланированы мемориальные мероприятия. Ежегодно в этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек. В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.