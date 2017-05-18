В Бахчисарае 18 мая российские силовики перекрыли подход к мемориальной доске памяти жертв геноцида крымских татар 1944 года. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказала крымскотатарская активистка Айше Умерова.

«Мы утром подъехали к ж/д вокзалу, где находится мемориальная доска жертвам депортации 1944 года, возложить цветы и прочитать молитву. Там мы обнаружили, что подход к мемориальной доске впритык перегорожен автомобилем с «георгиевской ленточкой» на обычных номерах, рядом находился сотрудник полиции и еще несколько силовиков в штатском. Они сказали, что охраняют объект от вандализма, всю ночь дежурили, чтобы воспрепятствовать различным провокациям», – рассказала Умерова.

По ее словам, в течение 15 минут российские силовики отогнали машину и разрешили возложить цветы и прочитать молитву.

«В этом году в первый раз нигде, вообще нигде нет ни одного баннера или растяжки, посвященной 18 мая. Везде только 9 мая и георгиевские ленты», – написала Умерова на своей странице в Фейсбуке.

На материковой части Украины, в аннексированном Крыму, а также во многих странах мира 18 мая пройдут мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 1944 года.

В этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ Крыма выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.

Ряд мероприятий памяти жертв депортации крымских татар пройдет в городах и селах материковой части Украины.

Ежегодно в Крыму по случаю годовщины Дня депортации проходили массовые мероприятия, в том числе траурный митинг в центре Симферополя. После аннексии полуострова Россией в марте 2014 года, проведение подобных акций в Крыму запретили.