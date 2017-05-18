Власти Крыма блокируют траурные мероприятия крымских татар

Российские власти аннексированного Крыма 18 мая блокируют траурные мероприятия, которые крымские татары традиционно проводят в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Об этом сообщает российский журналист Антон Наумлюк.

«В Бахчисарае камень, к которому возлагали всегда цветы, заблокировали полицейской машиной. В Симферополе «по техническим причинам» отменили судебное заседание по делу Ахтема Чийгоза, куда собирались прийти крымские татары, чтобы потом пойти положить цветы. У Верховного суда Крыма сейчас стоит два автобуса с полицейскими», – написал журналист в Фейсбуке.

Ранее активист Ленур Ислямов сообщил, что крымские татары в Крыму 18 мая вывешивают во своих дворах траурный черный и национальный голубой флаги.

На материковой части Украины, в аннексированном Крыму, а также во многих странах мира 18 мая пройдут мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 1944 года. В этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ Крыма выслали за пределы полуострова. Всего было депортировано более 200 тысяч человек.