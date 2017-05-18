Чубаров: мы должны укрепить украинскость и права крымских татар на полуострове

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров считает, что в ближайшие месяцы должны быть внесены изменения в Конституцию Украины, которые позволят укрепить украинскость и права крымских татар на полуострове. Об этом 18 мая Чубаров сказал во время выступления в Верховной Раде Украины.

«Делаем все, чтобы наконец-то в ближайшие месяцы разработать изменения и дополнения в Конституцию Украины и так переформировать крымскую автономию, чтобы укрепить украинскость на крымской земле. Чтобы наконец учесть право крымскотатарского народа на самоопределение на своей земле, чтобы реально обеспечить права всех живущих на той земле», – сказал Чубаров.

Также Чубаров поблагодарил украинский народ за поддержку крымских татар.

«Мы очень ценим и просто благодарны украинской нации за ту поддержку, которую мы получаем. Сейчас весь Крым, и не только крымские татары, украинцы, все смотрят на Киев. Они смотрят в глаза каждому из нас, они примечают искренность, либо неискренность каждого из нас. Что мы думаем о Крыме, и каким увидим в будущем», – добавил он.

18 мая в Украине запланированы мемориальные мероприятия. Ежегодно в этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек. В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.