В Турции перевернулся автобус с туристами, ранены не менее 18 человек – СМИ

В Турции по меньшей мере 18 человек получили ранения 18 мая, когда микроавтобус с туристами перевернулся на шоссе на юго-западе Турции, сообщают турецкие СМИ. Среди раненых – двое турецких граждан.

Микроавтобус ехал с Бодрума в Памуккале, дорожно-транспортное происшествие произошло около 10:00 по местному времени.

Полиция и медики прибыли на место аварии, травмированных перевезли в больницу. Расследование причин ДТП продолжается.

Сначала турецкие средства массовой информации сообщали, что в аварии были травмированы российские туристы. Но российские информагентства со ссылкой на дипломатов указывают, что в автобусе были граждане Украины.

Радіо Свобода выясняет в МИД Украины, есть ли среди пострадавших в Турции украинские граждане.