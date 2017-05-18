В Симферополе сообщают о задержаниях крымских татар

В аннексированном Крыму на центральной площади Симферополя задержали крымских татар. Об этом в своем Фейсбуке сообщает глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

«Сейчас сообщили о задержании на центральной площади Симферополя наших соотечественников! Среди них Сервер агъа Караметов, Нариман Джемилев и Сервер Измайлов. Везут в центральный РОВД», – написал он.

Крым.Реалии уточняют подробности задержаний.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

На материковой части Украины, в аннексированном Крыму, а также во многих странах мира 18 мая пройдут мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 1944 года. В этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ Крыма выслали за пределы полуострова. Всего было депортировано более 200 тысяч человек.