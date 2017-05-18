Крымскотатарские активисты обратились к России с требованием прекратить репрессии

Активисты крымскотатарского национального движения обратились к властям соседней России с требованием прекратить репрессии.Об этом говорится в документе, опубликованном 18 мая активистом Нариманом Джелялом в Фейсбуке.

В документе отмечается, что после начала аннексии Крыма на полуострове были убиты, похищены, подвергнуты пыткам, обыскам, задержаниям и арестам множество представителей крымскотатарского народа.

«В сложившейся ситуации мы, активисты крымскотатарского национального движения, обращаемся к официальным властям России с требованием прекратить политические преследования по национальным и религиозным признакам в Крыму и освободить политических заключенных», – говорится в документе.

Также в документе активисты обратились к официальным властям Украины с требованием выработать и осуществлять действенные меры по защите прав и интересов украинских граждан в Крыму, в частности принять закон Украины «О статусе крымскотатарского народа в Украине».

ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Европейский парламент, международные организации, парламенты и правительство других стран активисты призвали продолжать дипломатическое и экономическое воздействие на официальные власти соседней России.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

На материковой части Украины, в аннексированном Крыму, а также во многих странах мира 18 мая пройдут мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 1944 года. В этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ Крыма выслали за пределы полуострова. Всего было депортировано более 200 тысяч человек.